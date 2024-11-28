Реконструкцию восьми социальных объектов в Химках завершат в 2025 году

Среди важных социальных объектов Химок, которые сейчас находятся на капитальном ремонте, три школы, детский сад, Дом детского творчества, воспитательно-образовательный комплекс, Дворец культуры и роддом. Ход ремонтных работ обсудили на еженедельном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с областным правительством и главами муниципалитетов.

Готовность дома детского творчества «Созвездие» в Новых Химках составляет 72%. Специалисты уже приступили к чистовой отделке и налаживанию инженерных сетей.

Монтаж отопления и водоснабжения вовсю продвигается и в детском саду «Радуга» на Юбилейном проспекте. Строители также работают над вентиляционной системой и электричеством. Здание готово на 65%.

Ремонт дошкольного отделения лицея № 7 — на начальных этапах. Специалисты только приступили к демонтажу. Двери для ребят будут открыты в начале следующего учебного года.

Старейшая школа Химок — № 8 — также находится в процессе масштабной реконструкции. Специалисты благоустроят двор, завезут новую комфортную мебель и современное оборудование. Объект планируют сдать к 1 сентября 2025 года.

Еще один корпус гимназии № 23 также приведут в порядок. Сейчас строители проводят подготовительные работы.

Воспитательно-образовательный комплекс в составе блока начальной школы на 100 мест и дошкольного отделения на 170 мест возведут в Новогорске. Подрядчик уже подписал договор. Планируемый срок сдачи — январь 2026 года.

Впервые с открытия капитальный ремонт проводят во Дворце культуры «Родина». Специалисты отремонтируют крышу, установят новые окна и двери, а также заменят инженерные сети, радиаторы и сантехнику. Финальным этапом станет размещение удобной мебели и современного оборудования. Главное культурно-досуговое место Химок откроет двери в конце следующего года.

Продолжается капитальный ремонт роддома на Ленинском проспекте. Палаты в обновленном медучреждении будут соответствовать последним требованиям для совместного пребывания матери и ребенка с индивидуальными санузлами и душевыми.

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