Реконструкцию водозаборного узла в Подольске завершат в конце 2026 года

В Подольске продолжается реконструкция одного из ключевых инженерных объектов — Володарского водозаборного узла. Его стройготовность составляет уже 50%. Завершить работы планируют в IV квартале 2025 года.

Сооружения системы снабжают водой около 42 тысяч жителей. Модернизация позволит обеспечить бесперебойную подачу ресурса на долгие годы.

Насосная станция водоканала была построена почти 70 лет назад. Риск сбоев становился все более ощутимым в пределах таких улиц, как Большая Серпуховская, Высотная, Парковая, 50 лет ВЛКСМ и Осенняя.

Благодаря реконструкции производительность сооружения вырастет с 16 до 20 тысяч кубометров в сутки. Кроме того, обновление позволит перевести действующую насосную станцию «Подольские курсанты» в режим горячего резерва. Новый микрорайон Шепчинки будет снабжать Деснинский ВЗУ.

Строительный надзор на объекте осуществляет Главгосстройнадзор Московской области.