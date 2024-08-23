Реконструкцию водозаборного узла в Каринском в Одинцове завершат к ноябрю

На водозаборном узле в селе Каринское идет третий этап ремонта. Рабочие уже выполнили подготовительные работы. Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов проверил качество реконструкции объекта.

Водозаборный узел в Каринском обслуживает более 1,5 тысяч человек: подает воду в 12 жилых домов и на три социальных объекта.

Строители демонтировали там старые резервуары, водонапорную башню и тепловые сети. Сейчас монтируют каркас новых резервуаров чистой воды, также рабочие устанавливают оборудование в здании водоочистки.

«Далее будет устанавливаться перекрытие. Также начинается монтаж технического оборудования — емкостей для очистки воды. Рассчитываем, что подрядчик завершит все работы до конца октября. Крайний срок — начало ноября этого года», — рассказал Андрей Иванов.

Помимо главы округа осмотреть водозаборный узел приехал директор спортивной школы Звенигорода Владимир Любовицкий, депутаты Геннадий Гарькавый, Станислав Улитин и Дмитрий Александров.

Узел построили в 1978 году. Он состоял из двух скважин и водонапорной башни. После реконструкции объект оснастят современными установками безреагентной системы очистки воды. Они удалят примеси, неприятные запахи, а также поддержат допустимый уровень железа, марганца и жесткости воды.

Работы на объекте проводят в рамках профильной программы губернатора Московской области Андрея Воробьева.

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