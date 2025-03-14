Реконструкцию водозаборного узла под Звенигородом завершат к середине лета

Реконструкция водозаборного узла продолжается в Звенигороде. Сейчас здесь ведут масштабные работы по модернизации: полностью обновляют насосную станцию, системы очистки воды и оборудование для первого и второго подъемов.

Особое внимание уделяют современной технологии безреагентной очистки воды, что значительно повысит ее качество.

Водозаборный узел построили в 1978 году. Объект включал в себя две скважины и водонапорную башню. Сейчас он обеспечивает водой более 1,5 тысячи жителей села Каринское: снабжает 12 жилых домов и три социальных объекта.

Главный инженер компании «Одинцовская теплосеть» Андрей Боровиков рассказал, что новая система промывки будет работать в автоматическом режиме, без необходимости вмешательства оператора. Это не только упростит процесс эксплуатации, но и снизит энергопотребление. Качество воды заметно улучшится: если по норме допустимое содержание железа составляет 0,3%, то после модернизации этот показатель снизится до 0,1%.

На территории водозаборного узла также установили дополнительные резервуары для аэрации воды. Этот процесс позволит насытить воду кислородом, а также очистить ее от вредных примесей, таких как железо, марганец и другие опасные элементы.