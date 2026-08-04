Реконструкцию водозаборного узла № 14 в поселке Правдинском завершат осенью

В поселке Правдинском в Пушкинском округе продолжается реконструкция водозаборного узла № 14, построенного в 1963 году. Работы выполняют в рамках государственной программы Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

За минувшие пять лет по госпрограмме реализовали более 250 проектов в сфере водоснабжения и водоотведения.

«В этом году теме уделяем особое внимание. На базе нашего министерства заработал проектный офис. Он отвечает за контроль каждого этапа — от инженерных изысканий до ввода в эксплуатацию», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства региона Кирилл Григорьев.

Водозаборный узел обеспечивает водой свыше 17 тысяч жителей. Сейчас готовность объекта составляет 84%.

Подрядчик уже завершил ремонт и оснащение резервуара чистой воды объемом 800 кубометров, заканчивает модернизацию резервуара на 1 000 кубометров, смонтировал станцию водоподготовки, обновил наружные инженерные сети, оборудовал ливневую канализацию и модернизировал станцию второго подъема.

До завершения проекта предстоит выполнить благоустройство территории, установить наружное освещение, системы видеонаблюдения, контроля доступа и пожарной сигнализации. Пусконаладочные работы запланированы на сентябрь.

После реконструкции производительность объекта увеличится почти вдвое — с 2 575 до 4 500 кубометров воды в сутки