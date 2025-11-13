Реконструкцию водопроводной насосной станции № 6 завершили в Щелкове

После масштабной модернизации ВНС № 6 превратилась в современный комплекс водоснабжения. Объект будет обеспечивать чистой водой свыше 11 тысяч жителей микрорайонов Богородский, Верхнее Потапово, ЖК «Солнечная долина», Фряновского шоссе.

Было построено здание станции водоподготовки, пробурены и обвязаны две водозаборные скважины, смонтирована установка обратного осмоса и проложено 704 метра новых сетей водопровода.

Сейчас на станции проводят пусконаладочные работы: промывку, хлорирование и отладку автоматических систем.

«Это очень важный и долгожданный для огромного количества наших жителей проект. Его реализация состоялась согласно плану», — отметил глава городского округа Андрей Булгаков.

