Реконструкцию участка Путилковского шоссе в Красногорске завершат к концу года

В Красногорске продолжается второй этап реконструкции Путилковского шоссе. В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отметили, что строительная готовность уже достигла 83%.

В рамках проекта возводят автомобильный тоннель на пересечении с Проектируемым проездом № 6411 и подземный пешеходный переход возле жилого комплекса «Большое Путилково».

«Строители начали активные работы на съездах и боковых проездах Путилковского шоссе, которые обеспечат удобный и безопасный въезд и выезд на основной ход тоннеля. Съезды будут интегрированы в общую транспортную схему района, что позволит существенно повысить пропускную способность дороги и снизить нагрузку на прилегающую дорожную сеть», — уточнил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

В тоннеле уже установили буронабивные сваи. Сейчас там продолжаются бетонирование перекрытия, облицовка стен панелями «Хардвол» и прокладка инженерных коммуникаций.

В подземном пешеходном переходе полностью завершили монолитные и отделочные работы. Сейчас специалисты монтируют инженерное оборудование.

Новый тоннель создаст дополнительную удобную связку с Пятницким шоссе и МКАД, что существенно улучшит транспортную доступность для района Путилково и других территорий, расположенных рядом. В результате реконструкции время в пути сократится примерно для 100 тысяч местных жителей.

Одной из ключевых целей проекта также является повышение уровня безопасности.

Завершить работы планируется к концу года.