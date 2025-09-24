Реконструкцию участка дороги Калиново – Дракино завершили в Серпухове

В Серпухове завершили важный этап дорожных работ — реконструкцию участка трассы Калиново — Дракино. Специалисты нанесли разметку на обновленной и расширенной магистрали длиной 1,3 километра.

В рамках проекта на дороге добавили две полосы, а также реконструировали примыкающий отрезок дороги Серпухов — Протвино, длина которого составляет 600 метров.

«Дополнительно обустроены тротуары, заездные карманы для автобусов и переходно-скоростные полосы. Также у крупного туристического комплекса „Острова Русский“ будет обустроено парковочное пространство на 905 мест, работы будут завершены во втором квартале 2026 года», — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин.

В ходе реконструкции специалисты предусмотрели и дополнительные меры безопасности. Так, на перекрестке Дракино — Протвино появились карманы, позволяющие безопасно совершать левый поворот, а между Калиново и Дракино установили новый пешеходный светофор.

Обновленная трасса значительно улучшила транспортную доступность для жителей ближайших населенных пунктов — города Протвино, деревень Иваньково, Калиново и Дракино.

Кроме того, модернизация дороги создаст более комфортные условия для поездок к зоне отдыха и существенно повысит уровень безопасности движения.