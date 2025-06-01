01 июня 2025 15:26 Реконструкцию центральной сцены в парке Толстого в Химках завершат к июлю Фото: Пресс-служба администрации городского округа Химки
В Химках в парке Толстого началась финальная стадия капитального ремонта центральной сцены. Работы планируют завершить к июлю.
Специалисты реконструируют подиум сцены и обновят краску на металлоконструкциях. Помимо этого, рабочие отремонтируют крышу купола и административной части, построят стены и межкомнатные перегородки, поменяют окна и двери. Для комфорта зрителей там установят новые трибуны и современные осветительные приборы. Все это обеспечит высокое качество проведения концертов, фестивалей и других развлекательных мероприятий в вечернее время.
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