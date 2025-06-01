Реконструкцию центральной сцены в парке Толстого в Химках завершат к июлю

Специалисты реконструируют подиум сцены и обновят краску на металлоконструкциях. Помимо этого, рабочие отремонтируют крышу купола и административной части, построят стены и межкомнатные перегородки, поменяют окна и двери. Для комфорта зрителей там установят новые трибуны и современные осветительные приборы. Все это обеспечит высокое качество проведения концертов, фестивалей и других развлекательных мероприятий в вечернее время.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве 147 пространств Подмосковья в 2025 году. В программу вошли 29 парков и лесопарков, 14 пешеходных зон и площадей, 13 набережных, 20 скверов и другие локации в регионе.