Реконструкцию Центральной площади завершат в этом году

В Одинцове продолжается реконструкция Центральной площади. Основные этапы работ планируют завершить до конца текущего года.

В администрации округа обсудили текущий статус проекта и ключевые задачи на ближайшие месяцы. Обновление затронет всю территорию площади без исключения.

Подрядчики заменят асфальт и плитку, установят новые опоры освещения. Параллельно идет прокладка и модернизация инженерных сетей. На площадке также появятся системы видеонаблюдения и оповещения.

«Здесь появятся спортивные площадки, павильоны и скейт-парк. Мы также приведем в порядок набережную пруда и откроем парковку на 110 машино-мест», — отметил глава округа Андрей Иванов.

Проект предусматривает создание зон для активного отдыха. Запланировано строительство площадок с мини-футбольным полем, волейбольной зоной и уличными тренажерами. Для жителей откроют павильоны, где будут проходить мастер-классы, а также заработают пункты проката и кафе.

Отдельное внимание уделят водоему. Специалисты очистят пруд и заменят плавающий фонтан.