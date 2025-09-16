Реконструкцию центральной площади в деревне Ратчино начали в Воскресенске

Обновление общественных пространств продолжается в Воскресенске. В этом году в деревне Ратчино преобразится площадь возле Дома культуры.

Рабочие уже начали демонтировать старый асфальт и готовить инфраструктуру для установки элементов освещения. Также они обустроят сеть уютных пешеходных дорожек и удобные скамейки.

Также специалисты проведут работы по озеленению, установят камеры видеонаблюдения, урны для мусора и отремонтируют центральный монумент. Благоустройство проводится по результатам всероссийского голосования жителей по выбору общественных территорий по программе «Формирование комфортной городской среды».

«Благоустроенная площадь станет долгожданным местом притяжения не только для жителей деревни Ратчино, но и для всех жителей округа, в том числе его гостей», — прокомментировали в пресс-службе муниципалитета.