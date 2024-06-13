Реконструкцию территории машиностроительного завода провели в Мытищах

Памятник самоходной артиллерийской установке СУ-76 переместят в Мытищах. Это сделают в рамках реконструкции завода «Метровагонмаш».

Благоустройство и реконструкция территории машиностроительного завода проходит с 2023 года. Уже ввели в эксплуатацию складское помещение, три административно-бытовых комплекса. Также организовали временную парковку со стороны Ярославского шоссе на 250 мест.

Рабочие уже установили новый контрольно-пропускной пункт, создали дополнительные объездные пути. Уже сделали капремонт служебного бытового корпуса для работников «Метровагонмаша».

Благоустройство затронула памятники, которые есть на заводе. Поэтому самоходную артиллерийскую установку СУ-76 переместят к проходной со стороны Ярославского шоссе. Она составит компанию памятнику «Шилка».