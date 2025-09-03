Реконструкцию тепловых сетей в Барвихе завершат осенью

Модернизация тепловых сетей продолжается в Барвихе Одинцовского округа. Старые трубы, по которым десятилетия подавалось тепло в жилые дома и социальные объекты, меняют на современные.

Старые коммуникации были стальными и прокладывались еще в советское время, а новые — будут выполнены из прочного пенополиуретана. Жители встретят предстоящую зиму спокойно и без лишних переживаний за отопление.

Всего в Барвихе проложат два километра новых коммуникаций и установят 17 тепловых камер. Сейчас рабочие роют траншеи, монтируют монолитные лотки и на готовых участках выполняют обратную засыпку. Задействованы на площадке 22 человека и шесть единиц техники — в дальнейшем число специалистов увеличат до 35.

Завершить все работы планируется до конца октября. Новая сеть обеспечит стабильное теплоснабжение 25 многоквартирных домов и семи социальных объектов — это около четырех тысяч жителей Барвихи.