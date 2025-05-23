Реконструкцию тепловых сетей начали в Жуковском

В Жуковском 20 мая стартовали работы по обновлению тепловой сети от котельной муниципального предприятия «Теплоцентраль» на улицах Спасателей и частично Мясищева. Контроль за ходом ремонта осуществил временно исполняющий обязанности главы города Андроник Пак.

Он сообщил, что лично посетил место проведения работ, чтобы убедиться в наличии всех необходимых ограждений, техники, а также обсудить детали с подрядчиком и руководством «Теплоцентрали».

«Основные строительные работы планируется завершить к концу августа, после чего начнется пуско-наладка и благоустройство территории», — рассказал Андроник Пак.

Отметим, что этот участок сети не обновлялся много лет, поэтому реконструкция значительно повысит эффективность и надежность теплоснабжения для жителей более 100 домов на улицах Гагарина, Мясищева, Дугина, Левченко, Лацкова, Федотова, Солнечная, Гудкова, Мичурина, Клубная, Жуковского и Молодежная. Улучшения также коснутся социальных учреждений по адресам на Гагарина, Баженова, Молодежная, Федотова, Лацкова, Луч и Клубная.