Реконструкцию теплосети проведут в микрорайоне Новлянский в Воскресенске

Администрация г. о. Воскресенск

Фото: Администрация г. о. Воскресенск

К отопительному сезону продолжают активно готовиться в Воскресенске. Строительно-монтажные работы по обновлению тепловой сети проходят в микрорайоне Новлянский.

Работы проводят сотрудники компании «Газпром теплоэнерго Московская область». Их ведут на улицах Энгельса, Кагана и Западной.

Всего планируют проложить 530 метров новой трассы. Она будет вести от котельной до микрорайона.

Также специалисты заменят внутриквартальные сети.ей. Благодаря проведенной реконструкции качество теплоснабжения улучшат в 93 многоквартирных домах и 22 социальных объектах.

Пробные пуски здесь начнут 15 сентября. После их будут проводить по графику. При этом новые участки теплосети в этот период задействовать не планируют. Их должны ввести в эксплуатацию поэтапно. Иначе могут возникнуть перебои в подаче ресурса жителям.