Реконструкцию теплосетей завершили по шести адресам в Химках

В Химках продолжается масштабная модернизация теплосетей в рамках инвестиционной программы компании «ТСК Мосэнерго». Работы ведутся во всех микрорайонах города.

В 2024 году специалисты «ТСК Мосэнерго» планируют реализовать 24 проекта, из которых шесть уже полностью выполнены. Промежуточные результаты обновления теплосетей обсудили на еженедельном совещании под руководством Андрея Воробьёва с участием представителей областного правительства и глав муниципалитетов.

В Левобережном районе специалисты реконструировали три участка центрального отопления и горячего водоснабжения рядом с домами № 14, № 16 и № 18А на улице Пожарского. Также на улице Лавочкина у дома № 23 обновили два участка, а на Юбилейном проспекте во дворах домов № 66, № 67 и № 68 провели ремонт магистральной тепловой сети.

Основная задача этих работ — повысить надежность системы и снизить вероятность аварийных ситуаций. Реализация проекта позволит минимизировать риски перебоев в отопительный сезон и повысить энергоэффективность.

В рамках трехлетней инвестиционной программы «ТСК Мосэнерго» в Химках заменят 42 участка теплосетей общей протяжённостью 26 километров. Это улучшит качество теплоснабжения в 889 многоквартирных домах, где проживают свыше 200 тысяч человек. Завершение работ по замене сетей запланировано на текущий год.