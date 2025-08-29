Реконструкцию теплосетей в центре Звенигорода завершат осенью

Продолжается модернизация теплосетей в Звенигороде. Активно ведутся работы на улице Почтовой в самом центре города.

Подрядная организация прокладывает новые кабели, полностью обновляет трубопроводную сеть и устройства автоматики. Коммуникации собирают из современных материалов, которые позволяют снизить теплопотери и тем самым значительно повысить эффективность теплоснабжения. Завершится реконструкция сетей на улице Почтовой осенью 2025 года.

Добавим, что котельную, к которой будут подключены новые сети, планируется ввести в эксплуатацию к июлю 2026 года. Современное оборудование обеспечит автоматическое регулирование температуры в квартирах в осенне-зимний период и, что особенно важно, позволит своевременно реагировать на аварийные ситуации.

Теплосети и котельная на Почтовой обслуживают 16 многоквартирных домов, городскую библиотеку и детский сад «Сказка» — это порядка двух тысяч жителей.