Реконструкцию теплосетей в Чехове завершат к сентябрю

Благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и Правительства Московской области в этом году в рамках государственной программы в округе реконструируют 6 участков коммуникаций. В планах на будущие годы еще более масштабная программа реконструкции: в 2026–2027 годах будет отремонтировано 36 участков сетей, общей протяженностью более 42 километров.

На данный момент полностью завершены два участка на улицах Полиграфистов и Гагарина. На последнем адресе идет подготовка коммуникаций к гидравлическим испытаниям, после чего будет произведено благоустройство территории.

Также рядом с котельной № 1 произведена укладка трубопроводов под дорогой, монтаж и укладка труб для отопления и горячего водоснабжения в траншею. На данный момент рабочие приступают к прокладке оставшихся 200 метров.