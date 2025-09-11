Реконструкцию теплосетей проведут в Старых и Новых Химках

Специалисты «ТСК Мосэнерго» ремонтируют теплосети в Химках для минимизации рисков перебоев в отопительный период. Программа затрагивает все микрорайоны города, включает замену трубопроводов и обновление тепловых пунктов.

Сейчас подрядчик выполняет плановый ремонт на нескольких участках. На улице Кирова в Старых Химках заменили 40 метров магистральных трубопроводов вблизи домов № 4 и № 6.

Еще один объект находится на улице 9 Мая у дома № 7, где предстоит обновить 1,5 метра магистральной сети. На этом этапе строители завершили земляные работы и демонтаж изношенного участка. После этого они приступят к монтажу нового трубопровода и восстановлению территории.

Общий объем реконструкции тепловых сетей в текущем году превышает 24 километра. Параллельно специалисты проводят техническое переоснащение центральных тепловых пунктов: устанавливают современные температурные датчики, автоматизированные системы управления и устройства плавного пуска.

Отметим, что в рамках трехлетней программы планируют обновить 42 участка теплотрасс. В результате повысится качество теплоснабжения 889 многоквартирных домов, где проживают свыше 200 тысяч человек.