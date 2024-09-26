Реконструкцию теплосетей на улице Калинина в Лобне завершат в сентябре

Как сообщил руководитель Лобненской теплосети Виталий Кривошеев, для новых трубопроводов используются современные трубы с пенополиуретановой изоляцией, что значительно повышает эффективность системы отопления. Эти трубы обладают сроком службы не менее 25 лет и существенно снижают тепловые потери, что обеспечивает более стабильное и экономичное теплоснабжение для жителей микрорайона.

Особое внимание уделяется качеству выполнения работ: все стыковые соединения проходят тщательный лабораторный контроль, а сварные швы изолируются специальными муфтами, что повышает надежность системы. Такая технология позволяет создать единую систему, предотвращающую попадание влаги и обеспечивающую длительную эксплуатацию без необходимости частых ремонтов.

После завершения всех работ по перекладке сетей планируется благоустройство территории, которое должно быть завершено до 1 октября. В рамках программы модернизации в этом году в Лобне было переложено около 3,5 тысячи метров тепловых сетей, что является значительным вкладом в улучшение городской инфраструктуры и качества жизни жителей.

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