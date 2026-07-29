Реконструкцию станции МЦД проведут в Лобне

Глава городского округа Анна Кротова провела 29 июля рабочее совещание с проектировщиком конкорса на станции МЦД «Лобня». Реконструкция объекта станет очередным этапом системной работы по совершенствованию транспортной инфраструктуры в муниципалитете.

Проект предусматривает строительство двух береговых платформ с навесами, надземного пассажирского вестибюля (конкорса), развитие путевой инфраструктуры и реконструкцию станции «Депо». Уже выполнены проектно-изыскательские работы и подготовлены основные проектные решения по реконструкции станции.

«Проект сложный: много технических решений, увязка с действующей железнодорожной инфраструктурой, высокий уровень требований по безопасности и организации пассажиропотока. Сейчас мы на этапе ожидания официальных замечаний Главгосэкспертизы России», — рассказала Анна Кротова.

Разработанная документация по планировке территории направлена на согласование в Правительство Московской области.