Реконструкцию стадиона «Торпедо» в Дмитрове завершат в 2024 году

Работы по обновлению популярного у жителей города спортивного сооружения подходят к концу. Временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Иван Курданин и первый замминистра физической культуры и спорта Подмосковья Алексей Перов побывали на стадионе с проверкой.

Сейчас строители засыпают заранее подготовленное основание резиновой крошкой, а на поле укладывают искусственный газон. Подрядчик заверил, что все работы будут проведены в соответствии с установленными нормами.

Иван Курданин обратил внимание рабочих на необходимость тщательной проклейки всех стыков резиновой плитки, чтобы края не отслаивались при дальнейшей эксплуатации, а также уточнил, насколько долговечна система дренажа футбольного поля.

После реконструкции на стадионе будут обустроены беговые дорожки протяженностью 400 метров, волейбольная площадка, поле для мини-футбола и блок для сдачи норм ГТО. Появятся комфортные раздевалки и новые трибуны, а также стенд и информационное табло.

Иван Курданин отметил, что после реконструкции можно будет увеличить число спортивных секций для детей и взрослых, а также проводить на территории стадиона различные мероприятия.

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