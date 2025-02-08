Реконструкцию стадиона «Старт» в Реутове завершат к концу этого года

В городском округе Реутов продолжается реконструкция стадиона «Старт», которая стартовала еще в ноябре 2024 года. Завершить работы планируют к концу этого года.

По словам заместителя главы Реутова Владимира Покамина, сейчас рабочие укладывают плитку и занимаются отделкой внутренних помещений.

Замглавы руководителя муниципалитета также добавил, что готовый комплекс единовременно смогут посещать свыше 200 спортсменов, а на третьем этаже разместят гостиницу.

Четырехэтажное здание стадиона «Старт» площадью 4500 квадратных метров оснастят современным футбольным полем с подогревом для тренировок и игр в любое время года. Помимо этого, там обустроят трибуны на тысячу человек, медицинский блок, конференц-зал, тренажерные залы, центр реабилитации, административные и технические зоны.

Прилегающую к стадиону территорию также облагородят. Здесь сделают автомобильную парковку и стоянку для автобусов. Вблизи стадиона обустроят зоны отдыха для посетителей, которые планируют озеленить.