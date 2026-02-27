Реконструкцию стадиона «Спартак» в Можайске завершат в этом году

После завершения работ на стадионе появится футбольное поле с искусственным покрытием. Его площадь превысит семь тысяч квадратных метров. Площадку оборудуют системой дренажа и подогрева. Вокруг установят четыре осветительные мачты и электронное табло. Трибуны, рассчитанные более чем на 1,5 тысячи зрителей, закроют защитным навесом.

Кроме футбольного поля, на стадионе обустроят беговые дорожки, секторы для прыжков, а также площадки для баскетбола и волейбола. Для запасных игроков предусмотрят крытую зону.

В административном корпусе появятся раздевалки, медицинские кабинеты и тренажерный зал.

В рамках проекта возведут контрольно-пропускной пункт с турникетами и кассами, газовую котельную, пожарные резервуары и насосную станцию. Рядом со стадионом развернут специальные места для посадки и высадки пассажиров, а также стоянку для автобусов и специализированной техники.

Процесс работ проверили сотрудники Главгосстройнадзора Московской области и учреждения «Мособлстройцнил».

Сейчас продолжается возведение стен административно-бытового корпуса, объединенного с трибунами. На площадке трудятся свыше 60 рабочих, которые используют четыре единицы техники.

Реконструкцию проводят в рамках государственной программы Подмосковья за счет средств регионального бюджета. Работы завершат уже в этом году.