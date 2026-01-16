Реконструкцию стадиона «Русич» в Орехово-Зуеве завершат в конце года

В округе продолжается масштабная реконструкция стадиона «Русич», который после модернизации станет современным многофункциональным спортивным комплексом. Работы ведутся в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» и планируются к завершению в конце 2026 года.

На строительной площадке ежедневно задействовано около 20 рабочих. Как сообщил начальник участка Вячеслав Чернышов, значительный объем работ уже выполнен.

«На данный момент успешно возведены монолитные конструкции основных помещений и будущих зрительских трибун. Завершена кирпичная кладка стен и внутренних перегородок, что позволяет вести дальнейшие работы независимо от погодных условий», — отметил Вячеслав Чернышов.

Несмотря на обильные снегопады, подрядчики смогли сохранить заданный темп строительства. Возведенные стены и перекрытия обеспечили защиту внутренних зон, позволив рабочим продолжать демонтаж опалубки после бетонирования и проводить необходимые общестроительные работы, включая расчистку территории от снега.

По завершении реконструкции стадион «Русич» кардинально изменит свой облик и функционал. Он превратится в универсальную спортивную арену, оснащенную современным покрытием и инновационной системой охлаждения, что позволит использовать его круглогодично.