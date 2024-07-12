Реконструкцию стадиона «Чайка» в Королеве завершили на 70%

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области

Реконструкция стадиона «Чайка» в микрорайоне Юбилейный Королева близится к завершению. Строительная готовность объекта составляет 70%.

Как пояснили в Министерстве строительного комплекса Московской области, рабочие уже выполнили большую часть работ по устройству фасада административного здания — более 90%. Также уже практически закончили чистовую отделку внутри здания. Сейчас специалисты приступили к прокладке инженерных коммуникаций.

На территории стадиона установили новые световые вышки с мощными диодными лампами, в самом здании установят 600-килограммовые вентиляторы для охлаждения воздуха.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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