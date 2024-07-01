Реконструкцию складского комплекса завершат в Дмитрове в 2026 году

Фото: Мособлархитектура

Облик производственно-складского объекта на улице Промышленная в городе Дмитров, который готовится к реконструкции, обновят в 2026 году. Проект одобрили специалисты Мособлархитектуры.

По словам министра правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислава Гордиенко, планируется провести реконструкцию существующего складского здания с общей площадью 1700 квадратных метров путем пристройки нового производственного корпуса. После завершения работ общая площадь объекта увеличится до более чем 5400 квадратных метров.

«Реализация проекта позволит создать 52 новых рабочих места. Завершить строительство планируется в IV квартале 2026 года», — добавил Гордиенко.

Здание имеет Г-образную форму в плане и объемно-пространственное решение, состоящее из двух прямоугольных блоков, соединенных между собой. В качестве основного материала отделки используются горизонтально расположенные трехслойные панели.

Для подчеркивания динамики и контраста установлены вертикальные витражные конструкции в зоне лестничных маршей, что способствует гармоничному восприятию больших объемов и обеспечивает естественное освещение внутренних помещений.

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