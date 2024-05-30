Реконструкцию системы водоснабжения проведут в селе Горы округа Коломна

Фото: Медиаархив Московской области

Конкурс в электронной форме на реконструкцию системы водоснабжения объявили в селе Горы. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ, сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Подрядчику предстоит возвести повысительную насосную станцию подземного исполнения в стеклопластиковом стакане и накопительные стеклопластиковые резервуары подземного исполнения. Помимо этого, необходимо выполнить демонтаж существующей сети водоснабжения и проложить новые трубопроводы.

Все работы планируется завершить к 2026 году.

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