Реконструкцию системы водоснабжения проведут в селе Горы округа Коломна

Конкурс в электронной форме на реконструкцию системы водоснабжения объявили в селе Горы. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ, сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.
Подрядчику предстоит возвести повысительную насосную станцию подземного исполнения в стеклопластиковом стакане и накопительные стеклопластиковые резервуары подземного исполнения. Помимо этого, необходимо выполнить демонтаж существующей сети водоснабжения и проложить новые трубопроводы.