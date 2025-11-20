Реконструкцию школы № 9 на Северной улице в Одинцове завершат в 2027 году

В Одинцове реконструируют школу № 9 на Северной улице. Там возводят пристройку на 550 мест. Завершить работы на объекте планируют в 2027 году.

Строительная готовность нового здания сейчас составляет 20%. На площадке ведутся монолитные работы.

В пристройке разместят учебные классы и мастерские, помещения для кружков, актовый и спортивные залы, информационно-библиотечный центр и столовую. Кроме того, в корпусе будут находиться медкабинет и административные помещения. Благоустройство территории около также предусмотрено по проекту.

Работы проводят в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» за счет бюджетных средств.