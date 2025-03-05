Реконструкцию школы № 8 в Химках завершат к 1 сентября 2025 года

Ход строительства в школе № 8 в Химках проверили директор образовательного учреждения, представители родительского комитета и муниципальные депутаты. Работы ведутся согласно намеченному плану.
Специалисты провели перепланировку и уже завершили работы по черновой отделке внутренних помещений. Обеденную зону и учебные классы сделали просторнее. Следующий этап — прокладка трасс внутренних инженерных систем. Строительство идет по установленному графику.
«В рамках исполнения „Народной программы“ мы с коллегами на особом контроле держим ремонтные работы в образовательных учреждениях округа. Регулярно осуществляем контроль», — отметил муниципальный депутат Александр Васильев.
Капитальный ремонт школы № 8 стартовал осенью 2024 года. Здание почти с 70-летней историей обретет новый облик, но сохранит исторический фасад и диорамы с изображением героев войн разных эпох. Специалисты благоустроят прилегающие территории, установят новую мебель и современное оборудование. Открыть учебное заведение планируют уже в сентябре.
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