Реконструкцию Северного подъезда к Лобне завершат до конца 2025 года

В Лобне завершили основные работы на строящемся Северном подъезде к городу. По основному ходу дороги уже положили асфальт и начали установку шумозащитных экранов. Движение по пути должны открыть до конца 2025 года.

Как отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин, рабочие уже завершают устройство очистных сооружений и ограждений зон для пешеходов. Скоро они начнут наносить разметку и устанавливать дорожные знаки.

Ремонтные работы проходят на участке от съезда с путепровода через железную дорогу в составе Северного обхода Лобни до улицы Лесной в СНТ «Лесная полянка». На нем строят две полосы движения и пешеходные зоны.

Дорога протяженностью 550 метров даст возможность дополнительного съезда с Северного обхода на внутреннюю улично-дорожную сеть Лобни. Кроме того, благодаря реконструкции откроется путь к улице Киово и зоне отдыха «Парк Киово».