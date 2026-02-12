Реконструкцию сетей электроснабжения проведут в деревне Васькино в Чехове

11 февраля в деревне Васькино прошла встреча начальника Чеховского района электрических сетей Ивана Выскребенцева с местными жителями, а также представителями прилегающих дачных и садовых товариществ. Основной темой обсуждения стало обеспечение надежного электроснабжения.

В ходе диалога Иван Выскребенцев рассказал о реализованных мероприятиях. Так, на питающей подстанции напряжением 35 киловольт летом прошлого года заменили два трансформатора на новые, увеличив тем самым мощность. Кроме того, в 2024 году ввели в эксплуатацию мобильную полностью автоматизированную подстанцию, что позволило существенно разгрузить питающий центр и повысить надежность работы оборудования.

На встрече также обсудили вопросы, связанные с перерывами электроснабжения. Иван Выскребенцев отметил, что чаще всего это связано с тем, что потребители превышают разрешенную по договору мощность, вызывая перегрузки сети. В настоящее время энергетики ведут поадресный обход. Уже удалось зафиксировать несколько фактов превышения.

По итогам встречи начальник Чеховского района электрических сетей подчеркнул, что работы по улучшению системы электроснабжения в Васькино продолжат и в этом году.