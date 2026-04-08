Реконструкцию проведут во Дворце торжеств «Центральный» в Серпухове

В серпуховском дворце торжеств «Центральный» специалисты параллельно с разбором старых конструкций проводят необходимые инженерные изыскания. Главная задача капитального ремонта — обеспечить качество и безопасность объекта на долгие годы, сохранив при этом торжественный узнаваемый облик здания, дорогой посетителям.

К концу 2026 года дворец полностью преобразится: будет обновлена кровля и фасад, выполнена современная внутренняя отделка. При этом планируется сохранить исторические мраморные элементы как часть культурного наследия.

«Каждый этап держу на личном контроле», — подчеркнул глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.

После ремонтных работ улучшится комфорт пребывания: современная отделка и новые инженерные системы создадут более удобные условия для проведения мероприятий.