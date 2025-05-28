Реконструкцию проспекта Мира начали в Реутове

В Реутове продолжается масштабный капитальный ремонт дорог. На этой неделе специалисты начали обновление проспекта Мира — одной из ключевых улиц города.

Длина ремонтируемого участка составляет 2,4 километра, общая площадь работ — 28,5 тысячи квадратных метров. Ремонт проводится в рамках губернаторской программы «Дороги Подмосковья».

В ходе работ будет проведена комплексная модернизация дорожной инфраструктуры: заменят более 1,5 тысячи погонных метров бордюрного камня и свыше двух тысяч квадратных метров тротуарного покрытия. В районе дома № 51 появятся новые современные заездные карманы, что улучшит организацию движения общественного транспорта.

Заместитель главы Реутова Евгений Бекяшов подчеркнул, что ремонт проспекта Мира имеет большое значение для города и позволит повысить транспортную доступность и качество жизни жителей. Окончание работ на данном участке планируется к концу июня.

Отметим, что в 2025 году в рамках программы в Реутове запланирован ремонт 3,9 километра дорог общей площадью 44 тысячи квадратных метров. Работы на улицах Дзержинского и Молодежной уже завершены.