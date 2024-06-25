Реконструкцию производства железобетонных опор в Ликино-Дулеве завершат к сентябрю

Подмосковные энергетики продолжают реконструкцию производственной площадки на участке по производству железобетонных опор в Ликино-Дулеве. Работы ведутся с целью увеличить производственные мощности и повысить эффективность капитального ремонта высоковольтных и низковольтных линий электропередачи, а также устройства уличного освещения.

«Работу по реконструкции производства опор планируется завершить в сентябре текущего года. По окончанию всех мероприятий ожидается увеличение производственной мощности участка в два раза, достигая объема до 600 опор СВ-95 и СВ-110 в месяц, а также до 50 блоков ФБС в месяц», — рассказал вице-губернатор Московской области — министр энергетики региона Евгений Хромушин.

Он добавил, что сейчас в месяц производится в среднем 250 конструкций.

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