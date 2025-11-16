Реконструкцию подвига панфиловцев в 1941 году показали в комплексе «Артишок» в Химках

Актеры театра «Наш Дом» в Химках представили спектакль по мотивам подвига героев-панфиловцев в ноябре 1941 года. Творческий вечер провели в музейно-выставочном комплексе «Артишок».

С приветственной речью к собравшимся обратилась муниципальный депутат Инна Монастырская.

«Очень важно помнить такие героические страницы нашей истории и передавать эту память, эти ценности молодому поколению. Подвиг панфиловцев — это пример невероятного мужества и самопожертвования. Такие мероприятия помогают нам не просто знать историю, а чувствовать ее, сопереживать ей, и это воспитывает в нас настоящих патриотов», — отметила Инна Монастырская.

Актеры в постановке рассказали, как 28 солдат из дивизии генерала Панфилова встали на пути танковой армады у разъезда Дубосеково. Их слова перенесли зрителей в те далекие времена, и они поняли, что герои не дрогнули перед лицом смертельной опасности.

«Сегодня наши бойцы в ходе специальной военной операции продолжают ратное дело своих предков. Они, как и панфиловцы, стоят насмерть, защищая интересы нашей страны и наше будущее. Их героизм питается той же любовью к Родине, которая вела в бой их прадедов», — подчеркнула муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Творческий вечер провели в рамках масштабной патриотической программы, которую проводят в Химках с прошлого года. Муниципальный депутат Ирина Спирина напомнила, в рамках инициативы проводят мастер-классы, открытые уроки, кинопоказы, спортивные и культурные мероприятия, а также встречи с участниками СВО.