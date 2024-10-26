Реконструкцию парка Победы в Пущине завершили на 90%

В Пущино подходит к завершению реализация проекта благоустройства парка Победы и реконструкции стелы, посвященной памяти героев Великой Отечественной войны. Работы проводятся в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды».

В ходе реконструкции были запланированы замена всех коммуникаций, установка кабельных линий для освещения, монтаж современных светильников, асфальтировка пешеходных дорожек, укладка новой плитки, проведение работ по озеленению, газификация объекта и установка видеокамер для обеспечения безопасности. На данный момент степень готовности проекта составляет 90%. Завершаются работы по укладке плитки и асфальтового покрытия, установке лавочек и урн, а также газификация Вечного огня.

Парк Победы является одним из знаковых мест для жителей Пущино. Монумент был открыт 9 мая 1980 года к 35-летию окончания Великой Отечественной войны. Важно, чтобы к 80-летнему юбилею Победы, 9 мая 2025 года, жители города смогли почтить память погибших в Великой Отечественной войне воинов у обновленной стелы в парке Победы и возложить цветы к Вечному огню.

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