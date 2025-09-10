Реконструкцию парка «Питомник» в Серпухове завершат к 30 сентября
Финальный этап работ скоро начнется в одном из общественных пространств Серпухова. Специалисты уже обновили парковую зону, провели озеленение и планировку территории.
В центре парка рабочие начали монтировали бордюры и заливать бетонное основание. К 15 сентября они подготовят зону к укладке плитки.
На финише монтаж 18 скульптур животных. Их разместят на территории парка. Главным украшением центральной зоны станет фигурка павлина — символа Серпухова.
Параллельно специалисты занимаются работами в зоне аттракционов. Уже на следующей неделе бригада подрядчика начнет укладывать здесь плитку.
Кроме того, строители монтируют сцену, входные группы и детские игровые комплекс. Они завершили работы над спортивной площадкой, включая зону для баскетбола.
Завершить благоустройство парка «Питомник» должны к 30 сентября.