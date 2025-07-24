Реконструкцию парка «Дубрава» в Подольске выполнили на 80%

В настоящее время завершают установку детских и спортивных площадок, аттракционов и малых архитектурных форм, укрепляют береговую линию водоема.

«Находимся на финишной прямой, общая готовность составляет 80 процентов. Доделываем детские и спортивные площадки, сцену, зону аттракционов, наружное освещение, занимаемся установкой малых архитектурных форм. Также продолжаем реабилитацию водоема, в том числе укрепляем береговую линию», — рассказал Григорий Артамонов.

Он отметил, что работы идут с опережением графика, к сентябрю планируют открыть новое общественное пространство для гостей.

Парк «Дубрава» является местом с большой историей. В нем любят проводить время не только жители микрорайона Климовск, но и всего округа. Скоро он предстанет в обновленным и современном виде.