Реконструкцию парка 50-летия Октября завершат в Коломне осенью

Масштабная модернизация общественной территории в микрорайоне Колычево подходит к завершению в городском округе. Планируется, что первых посетителей обновленный парк 50-летия Октября примет уже осенью текущего года.

Общая площадь зеленого массива превысит 36 гектаров. На территории уже проложили здесь около 10 километров дорожек, установили каркас для смотровой площадки и подготовили места под размещение малых архитектурных форм, смонтировали инженерные сети. В парке появятся современные зоны отдыха, уютные уголки с качелями и беседками, спортивные площадки, удобные автостоянки с качественной подсветкой и системой видеонаблюдения.

Глава городского округа Александр Гречищев отметил, что на общественной территории предусмотрено все необходимое для активного отдыха и приятного времяпрепровождения жителей и гостей Коломны. «Уверен, что обновленный парк станет любимым местом прогулок и занятий спортом для коломенцев всех возрастов», — сказал руководитель муниципалитета.

Проект реализуется в рамках программы губернатора Подмосковья Андрея Воробьева «Парки в лесу», направленной на улучшение лесопарковых зон региона.