Реконструкцию парка 50-летия Октября в Коломне завершат осенью

В Коломне продолжают обновлять общественное пространство в микрорайоне Колычево. Здесь появятся современные зоны тихого и активного отдыха.

В центре парка оборудуют лыжероллерную трассу. Также здесь появятся дорожки для велосипедистов.

Специалисты создадут пешеходные маршруты, зоны спокойного отдыха с качелями. Работы проводят благодаря программе «Парки в лесу» губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Парк, занимающий более 36 гектаров, будет обновлен, но при этом сохранит свою природную красоту и историческое значение. Изначально он был ориентирован на спорт, этого основного ориентира мы и придерживаемся в ходе реконструкции», — сказал депутат Госдумы Никита Чаплин.

Сейчас рабочие создают прогулочные дорожки, прокладывают коммуникации, строят металлокаркас для смотровых площадок и готовят основания для малых архитектурных форм.

«Благоустройство парка 50-летия Октября станет важным шагом в создании комфортной среды для жителей. Реализовав озвученные пожелания жителей, мы уверены, что обновленный парк станет любимым местом прогулок и занятий спортом для коломенцев всех возрастов», — сообщил глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

Завершить работы должны к концу осени этого года.