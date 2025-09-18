Реконструкцию памятника «Зенитное орудие» завершат в Лобне в 2026 году

В городском округе Лобня прошло выездное заседание Координационного совета по обсуждению плана реконструкции памятника «Зенитное орудие». На встрече собрались представители проектной организации, сотрудники администрации муниципалитета, депутаты Совета депутатов, активисты общественных организаций и неравнодушные жители.

Собравшиеся обсудили реализацию второго этапа реконструкции парка защитников Москвы и восстановление исторического облика мемориала. Зенитное орудие калибра 85 миллиметров планируют установить на поверженном вражеском танке, как это было изначально. Вокруг памятника установят бруствер, ров уберут, а барельеф и памятную надпись перенесут на новый постамент.

Помимо этого, предложили расширить и благоустроить прилегающую территорию, чтобы увеличить количество участников памятных мероприятий. Проектная организация рассмотрит предложения, которые высказали участники встречи. Это обустройство отдельной зоны у барельефа для возложения цветов, а также установка дополнительных лавочек для отдыха.