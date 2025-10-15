Реконструкцию отделения родильного дома начали в Серпухове

Родильный дом рассчитан на 110 коек и работает стабильно. В этом году ожидается около 1,2 тысячи родов, из которых уже проведено 800 — это 95% годового плана. Палаты заполнены не полностью, что позволяет принимать больше рожениц при необходимости.

Обсуждается необходимость капитального ремонта с переустройством палат, установкой туалетов и душевых в каждой комнате. Такой ремонт проводят примерно раз в 10 лет. Заявка в Министерство здравоохранения Московской области уже подана, и решение рассчитывают получить к 2028–2029 годам.

Сейчас мамы проводят с новорожденными 3–4 дня сразу после рождения в комфортных одноместных палатах с личным туалетом и душем. Папы могут быть рядом с мамой и ребенком с первых дней.

Работа над повышением качества медицинской помощи и созданию комфортных условий для наших мам и новорожденных продолжается. Все изменения направлены на поддержку семей и укрепление здоровья будущих поколений.