Реконструкцию очистных сооружений в Звенигороде завершили на 50%

Реконструкция объекта продолжается в микрорайоне Верхний Посад. Сейчас на площадке возводят основной блок, где будет проходить механическая и биологическая очистки — сотрудники уже заменили системы аэрации, провели обеззараживание песчаных фильтров.

Очистные сооружения в Звенигороде начали свою работу почти 40 лет назад. За это время оборудование устарело, пришло время для масштабной реконструкции — в августе 2022 года сооружения передали в эксплуатацию «Одинцовской теплосети». Сейчас сооружения оборудуют в соответствии с новыми требованиями. Для реконструкции используют только отечественное оборудование.

«При строительстве были запроектированы сооружения производительностью боле тысячи кубических метров в сутки. Из них порядка 500 кубов — прием жидких бытовых отходов», — рассказал главный инженер «Одинцовской теплосети» Андрей Боровиков.

В первый этап строительства входит ремонт основного здания, промежуточной канализационной насосной станции, прием жидких бытовых отходов. Второй этап — аварийные иловые и песковые площадки, помещения для обработки осадка и блочно-модульная котельная. Третим этапом предусмотрена снегоплавильная установка.

Общая готовность объекта приблизилась к 50%. Завершение первого этапа строительства запланировано на 2026 год. После сдачи в эксплуатацию сооружения будут обслуживать 10 многоэтажек, 7 социальных объектов и ближайшие торговые сети.