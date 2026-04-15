Реконструкцию очистных сооружений в Сергиевском завершат в Коломне в 2027 году

Масштабный проект реконструкции очистных сооружений в поселке Сергиевский стартовал в 2023 году. Строительную площадку с рабочим визитом посетил советник министра жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Дмитрий Лабыкин, который оценил ход работ.

На время реконструкции важный объект в сфере ЖКХ округа не прекращал работу, продолжая функционировать в штатном режиме и обслуживая около 150 тысяч человек. Текущая производительность сооружений составляет 60 тысяч кубометров очищенных стоков в сутки. На данный момент подрядчик завершает строительство площадок компостирования, буферной емкости и насосной станции, монтаж технологических трубопроводов, на финальной стадии находятся монолитные работы по блокам биологической очистки и вторичного отстаивания. Работы ведутся под контролем Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«Новые очистные сооружения строятся по современным технологиям и будут принимать стоки с Коломны, с поселка Сергиевский, с близлежащих населенных пунктов. Ход работ оценен позитивно, работы ведутся подрядчиком ритмично, ожидается массовая поставка оборудования и завершение строительно-монтажных работ до конца 2026 года», — отметил советник министра.

Проект реализуется в рамках госпрограммы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности на 2023–2028 годы» и нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На строительно‑монтажные работы выделено свыше 4 миллиардов рублей — эти средства поступают из Фонда развития территорий, а также из областного и местного бюджетов.

Реконструкция объекта продвигается согласно графику: по последним данным, строительная готовность составляет 63%. Полное завершение всех работ, включая финальные этапы и ввод в эксплуатацию, запланировано на 2027 год.