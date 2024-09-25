Реконструкцию очистных сооружений в Горках Ленинских завершат в 2025 году

В Ленинском городском округе продолжается активная реконструкция очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации в поселке Горки Ленинские. Целью проекта является модернизация объекта и увеличение его мощности в два раза.

Глава округа Станислав Каторов отметил, что сейчас на на объекте ведется подготовка к началу строительно-монтажных работ. Уже вынесены все инженерные коммуникации, продолжается вывоз отходов и осушение иловых карт.

Отметим, что очистные сооружения обслуживают порядка 10 тысяч жителей данной территории. Реконструкция позволит справиться с возросшей нагрузкой на канализационные сети, а это напрямую влияет на качество жизни людей.

Работы проводятся в рамках государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» и национального проекта «Экология».

Всего на территории Ленинского округа функционируют семь очистных станций, включая объекты в поселках Володарского, Горки Ленинские, Мещерино, селе Молоково, микрорайонах Дрожжино и Купелинка. В будущем планируется строительство очистных сооружений в Калиновке и Петровском.

Ранее сообщалось, что в программу модернизации очистных сооружений Подмосковья на 2025 год включено 11 проектов, которые затронут 178 тысяч жителей региона. Этот вопрос стал одним из ключевых на совещании губернатора Андрея Воробьева с главами округов и членами областного правительства.

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