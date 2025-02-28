Реконструкцию очистных сооружений в деревне Зарудня завершат в 2025 году

В Городском округе Коломна продолжаются работы по модернизации очистных сооружений в поселке Сергиевский. На объекте прошло выездное совещание, в котором приняли участие советник губернатора Московской области Антон Велиховский и глава округа Александр Гречищев.

Реконструкция проводится в рамках президентского национального проекта «Экология», который с 2025 года сменил национальный проект «Экологическое благополучие», а также федеральной программы «Оздоровление Волги». Инициативу поддерживает губернатор Московской области Андрей Воробьев. Основная цель работ — улучшение качества очистки сточных вод с использованием современных технологий.

В рамках совещания также проверили ход реконструкции очистных сооружений в деревне Зарудня. Здесь работы близятся к завершению. Новая станция очистки, рассчитанная на 800 кубометров воды в сутки, будет обеспечивать потребности многоквартирных домов, где проживает около 1,6 тысячи человек.