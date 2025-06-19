Реконструкцию очистных сооружений проведут в Жуковском к 2028 году

В Жуковском готовятся к масштабной реконструкции очистных сооружений, введенных в эксплуатацию еще в 1980 году. Проект, реализация которого запланирована на 2026-2028 годы, позволит значительно улучшить систему водоочистки в городе.

Согласно плану в рамках модернизации специалисты проведут капитальный ремонт решеток, обновление первичных и вторичных отстойников, а также модернизируют сооружения механического обезвоживания.

После завершения работ обновленные очистные сооружения будут обрабатывать до 70 тысяч кубометров сточных вод в сутки. Сейчас комплекс обслуживает весь город.

Проект реализуют в рамках государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».