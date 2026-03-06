Реконструкцию очистных сооружений проведут в Серпухове

Глава Серпухова Алексей Шимко проверил ход реконструкции очистных сооружений — одного из ключевых объектов инженерной инфраструктуры округа. На сегодняшний день работы ведутся строго по графику: завершено строительство 21 мачты освещения, обустроены все фундаменты под канализационные насосные станции, в здании воздуходувок проложено 90% внутренних коммуникаций.

В здании ультрафиолетовой очистки воды и лабораторном корпусе полностью завершены монолитные работы, строители приступили к возведению стен из газоблока. Установлены и готовы к работе КНС № 1,5 и 10. В административном корпусе полностью заменены оконные блоки.

В ближайшее время подрядчик сосредоточит силы на установке ферм перекрытия и монтаже технологического оборудования в здании воздуходувок. В настоящий момент на объекте задействован 71 человек и 8 единиц спецтехники.

«Ход работ находится на личном контроле. Реконструкция очистных сооружений — важный вклад в экологическую безопасность и качество жизни в нашем округе», — отметил Алексей Шимко.