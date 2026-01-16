Реконструкцию очистных сооружений проведут в Павловском Посаде

На реализацию проекта направят более 15 миллиардов рублей. В округе уже заключили двухлетний контракт и определили подрядчика по итогам конкурсных процедур.

Общий объем финансирования проекта превышает 15 миллиардов рублей. Реконструкция затронет очистные сооружения, которые были введены в эксплуатацию в 1971 году и с тех пор не проходили комплексной модернизации.

Объект работает с высокой нагрузкой и принимает сточные воды не только из Павловского Посада, но и из Электрогорска, а также части соседнего округа. Обновление очистных сооружений позволит повысить надежность коммунальной инфраструктуры и уровень экологической безопасности.

На площадке объекта представители муниципалитета и профильные специалисты ознакомились с действующей технологической схемой, обсудили проблемные участки, причины аварийности и приоритетные направления модернизации. Первый этап реконструкции планируют начать в этом году.

В администрации округа сообщили, что ход работ и прохождение ключевых этапов проекта будут регулярно освещать. Проект реализуют по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в рамках региональной государственной программы.